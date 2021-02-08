السعودية | ورشة عمل كشفية بوادي الدواسر عن كيف يمكننا المحافظة على بيئتنا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ورشة عمل كشفية بوادي الدواسر عن كيف يمكننا المحافظة على بيئتنا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_وادى الدواسر

نظمت الوحدة الكشفية في ثانوية الأمير نايف في محافظة وادي الدواسر، يوم أمس ، ورشة تدريبية افتراضية بعنوان ” كيف نُحافظ على البيئة” ضمن نشاطات كشافة إدارة التعليم في المحافظة التي تُنفذها في المرحلة الثالثة عشرة من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها ، الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار “بيئتي مسؤوليتي”. وتضنت الورشة التي أدارها قائد الوحدة الكشفية بالمدرسة مشعل رشيد العديد من المحاور ومن ابرزها تعريف البيئة وأنواعها ومكوناتها وكيف نحافظ عليها ، وتعريف التلوث وأنواعه وأسبابه وكيف يمكن الحد من اخطاره وانتشاره.