نيجيريا وقُطّاع الطرق.. هجمات وقودها المدنيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 19 شخصا، في هجومين لعصابات استهدفا قريتين شمال غرب نيجيريا، المنطقة التي تشهد أعمال عنف وخطف.

ووفق بيان صادر عن مفوض الشؤون الداخلية في ولاية كادونا صامويل أروان، هاجمت عصابات مسلحة قريتي كوتيمشي في بيرنين جواري وكوجيني في كاجورو، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا، وإصابة آخرين بالرصاص.

والسبت وصل أفراد العصابة على متن دراجات نارية إلى قرية كوتيمشي، السبت، وقاموا بنهب متاجر، قبل أن يقتلوا 14 شخصا فيها، بحسب البيان.

لكن رواية السكان تقول إن حصيلة الهجوم بلغت 19 قتيلا قاموا بدفنهم، مساء الأحد، وهو ما جاء على لسان أيوبا عبد الله، أحد سكان المنطقة.

والسبت أيضا، اقتحم مسلحون على متن دراجات نارية، قرية كوجيني، وقتلوا 5 أشخاص، وأشعلوا النيران في منازل ومستودعات وكنيسة، بحسب بيان ولاية كادونا.

وهذان الهجومان ليسا بأمر جديد في تلك المناطق بنيجيريا، إذ سبق وأن قتل مسلحون 12 شخصا وخطفوا العشرات في قرى بمنطقة بيرنين جواري وولاية كاتسينا المجاورة، الشهر الماضي.

وتمثل غابة روجو التي تمتد عبر أربع ولايات في شمال ووسط نيجيريا، موطنا لاختباء هذه العصابات التي تسعى للكسب المادي، وبعضها أقام علاقات مع جماعات إرهابية موجودة في شمال شرق البلاد، في مقدمتها جماعة "بوكو حرام".