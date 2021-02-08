«الشورى» يطالب «الموارد البشرية» بخطةٍ محددةٍ حول الوظائف المشغولة بغير السعوديين

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

وأوضح المجلس، أنه على وزارة الموارد البشرية إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لمناطق المملكة كافة.

وكذلك تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.

كما طالب الشورى، بضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة «مجهولي الهوية» من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د. حسين الشريف، أخذت اللجنة بمضمونها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة، للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس، د. عبدالله آل الشيخ.

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