رئيس «مدينة الملك عبدالله للطاقة» يبحث التعاون مع السفير الفرنسي

استقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، في مقر المدينة، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشتركة بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجالات الطاقة.

وبحث الطرفان التعاون في مجالات التدريب وبحوث الطاقة، بالإضافة تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات مثل التدريب والاستجابة للطوارئ.

وأوضح الدكتور السلطان أن سياسة المملكة في مجال الطاقة تركز على أهمية التعاون المتبادل فيما يتعلق بالتعليم والتدريب العلمي والتقني، وكذلك تبادل الخبراء والفنيين والمحاضرين لما له من أثر إيجابي ملموس في تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في هذه المجالات، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك في ظل الدعم السخي الذي يلقاه قطاع الطاقة الوطني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة مباشرة ومستمرة من قبل وزير الطاقة.

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