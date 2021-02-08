«الإسكان التنموي» و«بنيان الخيرية» يغيّران حياة أسرة سيف

الرياض - محمد عبدالله - نجح برنامج الإسكان التنموي في تغيير حياة أسرة سيف، بعد تفاعل فرع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية بجدة، مع حالة الأسرة ونقلها من منزلها المتهالك إلى منزل آخر يوفر حياة كريمة، بل تعدى ذلك إلى إشراك أفراد الأسرة في برامج تنموية لتحويلها إلى أسرة فاعلة ومساهمة بشكل يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي التفاصيل التي جاءت على لسان حصة العيسى مديرة فرع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية بجدة، أن الجمعية كثفت عملها خلال جائحة كورونا للوقوف على أحوال الأسر ومساعدتها في توفير الاحتياجات الأساسية والتي يأتي السكن في مقدمتها، موضحةً أنه فور الوقوف على حالة «أسرة سيف» قامت الجمعية بدراسة الحالة من عدة جوانب ومراجعة استحقاقها في الحصول على سكن عبر قاعدة البيانات المشتركة بين وزارة الإسكان والضمان الاجتماعي، الذي أثبت حاجة الأسرة للسكن.

وعن وضع «أسرة سيف» قالت العيسى، أن الأسرة مكونة من 5 أطفال وزوجين مستفيدة من الضمان الاجتماعي وتنطبق عليها شروط الدعم السكني، وتعيش ظروف معيشية قاسية جدًا بسبب قلة الدخل زادها سوءً صدور حكم قضائي بوقف خدمات الأب بسبب مطالبات مالية، مشيرة إلى أن الأم كانت القائمة برعاية الأسرة بسبب معاناة الأب بالمرض، مبينة أن الأسرة كانت تسكن في منزل مستأجر متهالك أحد الأحياء شرق مدينة جدة ويشكل خطر كبير على حياة الأسرة، الأمر الذي صنفها ضمن الأسر الأكثر احتياجًا للسكن؛ حيث قامت الجمعية بتأمين منزل كبير يتبع ببرنامج الإسكان التنموي خلال أقل من 24 ساعة.

وأضافت مديرة فرع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية بجدة، أن الجمعية تواصلت مع عدد من أهل الخير لتأثيث المنزل، ونقل الأسرة إلى سكنها الجديد في اليوم التالي، واصفةً فرحة الأسرة بالفرحة الغامرة التي لا توصف، مشيرةً إلى أنها لن تستطيع وصف الموقف في تلك اللحظات الذي انعكس على الحاضرين، مؤكدة أن الشعور بمساعدة الاخرين له لذة لا يشعر بها إلا من عاش أدق تفاصيلها.

وأكدت العيسى، أن الجمعية استطاعت القيام بواجبها تجاه المجتمع وتأمين مساكن للأسر المستحقة، في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامجها "الإسكان التنموي" وبين الجمعيات الخيرية من بينها جمعية بنيان الخيرية للإسكان، مبينة أن الجمعية تتابع حاليًا تعليم أطفال "أسرة سيف" وإشراكهم في برنامج بناء ونماء الذي يهدف إلى تنمية الاعتماد الذاتي للأسرة ومساعدتها في تحويلها إلى أسرة فاعلة في المجتمع تعتمد على قدراتها في بناء مستقبل أفرادها، مشيرةً إلى أن الجمعية لديها العديد من البرامج والمبادرات والدورات التدريبة التي تغير من سلوك الأسر ونقلها إلى أسر تضيف قيمة في بناء المجتمع.