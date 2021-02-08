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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

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الرياض - محمد عبدالله - يُصلَّى عليها اليوم..

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بيانًا جاء فيه:

«انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصَلَّى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ».

وأضاف البيان «تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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