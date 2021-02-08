الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بيانًا جاء فيه:

«انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصَلَّى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ».

وأضاف البيان «تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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