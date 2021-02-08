«الشورى» يوافق على تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

حيث تمت الموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15/11/1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3/2/1436هـ.

كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة، للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس، د. عبدالله آل الشيخ.

اقرأ أيضًا:

«الشورى» يناقش مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة