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«الشورى» يوافق على تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

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الرياض - محمد عبدالله - خلال جلسته العادية الـ17 برئاسة آل الشيخ..

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

حيث تمت الموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15/11/1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3/2/1436هـ.

كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة للملكية الفكرية، ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة، للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس، د. عبدالله آل الشيخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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