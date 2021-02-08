السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يطلع على التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام 2020م



نجران 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, أهمية الإجراءات الوقائية والأمن والسلامة التي تؤدي إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات، وأهمية الاستعدادات للتعامل مع المخاطر الطبيعية والصناعية وإعداد خطط الحماية المدنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الركن سعد الشهراني.

واطّلع سموه على التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام المنصرم 2020م، الذي اشتمل على العديد من الرؤى ورسالة الدفاع المدني وتوزيع الخدمات في أرجاء المنطقة وأنشطة الإشراف الوقائي والمحاضرات والبرامج التوعوية وإحصائية الحملات والجولات التفتيشية لفرق السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والحوادث التي تمت مباشرتها، كما اطلع على تقرير عن السدود والغابات في المنطقة وجاهزية الدفاع المدني وسبل التوعية عند هطول الأمطار وجريان السيول.

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14:35ت م

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