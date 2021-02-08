اقتصادي / فرع وزارة التجارة بالباحة ينفذ 276 جولة تفتيشية خلال أسبوع



الباحة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 276 جولة تفتيشية, وأصدر 12 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "

وأكد الفرع أن الفرق الرقابية تتابع تطبيق الأسواق والمراكز التجارية للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطبيق العقوبات والغرامات الفورية على المنشآت التجارية غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

// انتهى //

14:26ت م

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الباحة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 276 جولة تفتيشية, وأصدر 12 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا "، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.وأكد الفرع أن الفرق الرقابية تتابع تطبيق الأسواق والمراكز التجارية للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطبيق العقوبات والغرامات الفورية على المنشآت التجارية غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.// انتهى //14:26ت م0088

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