السعودية اليوم / أمانة نجران تغلق 5 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية



نجران 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة نجران أمس، 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس

وشدّدّ أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

وأكدت الأمانة استمرار أعمالها الميدانية المكثفة، للتحقق من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي، والتقيد بارتداء الكمامات، والتزام المنشآت بتنفيذ أعمال تعقيم الأسطح ذات الملامسة المتكررة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940.

//انتهى//

14:24ت م

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نجران 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة نجران أمس، 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا ، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية.وشدّدّ أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.وأكدت الأمانة استمرار أعمالها الميدانية المكثفة، للتحقق من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي، والتقيد بارتداء الكمامات، والتزام المنشآت بتنفيذ أعمال تعقيم الأسطح ذات الملامسة المتكررة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940.//انتهى//14:24ت م0087

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