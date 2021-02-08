السعودية اليوم / أمانة حائل تنفذ 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة العامة



حائل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس

وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن إغلاق ‏العديد من المحلات بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لإشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، بالإضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص وتغريم بعض المطاعم لعدم ‏النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.‏

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940".

// انتهى //

13:56ت م

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حائل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن إغلاق ‏العديد من المحلات بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لإشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، بالإضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص وتغريم بعض المطاعم لعدم ‏النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.‏وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940".// انتهى //13:56ت م0082

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