

فرسان 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

تفقد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي أمس، كلية البنات بمحافظة فرسان.

وتجول معالي الدكتور القحطاني والدكتور الحازمي على مبنى الكلية، مستمعين لشرح مفصل من عميدة الكلية الدكتورة عفاف بابعير عن أقسام الكلية، وما تقدمه من خدمات لتلبية احتياج سوق العمل، وتحقق رغبات بنات محافظة فرسان، مطلعاً على أبرز احتياجات الكلية.

يذكر أن الجولة قد شهدت تدشين معرض "إبداعات فرسانية " في نسخته السادسة، المتضمن عدداً من الأركان كالأشغال اليدوية والفن التشكيلي والتثقيف الصحي والركن الشعبي.

// انتهى //

13:52ت م

0079





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة جازان يتفقد كلية البنات بجزر فرسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.