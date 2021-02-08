السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في عدد من مناطق المملكة



الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتبدأ الوحدة المتنقلة غداً، في منطقة الجوف بتقدم خدماتها للرجال في مقر كتابة العدل بمحافظة القريات, وللنساء في مكتب الإشراف التربوي بمحافظة القريات, ويوم الثلاثاء تقدم خدماتها للرجال في مستشفى الملك فيصل بمحافظة القريات, وللنساء في مقر الشؤون التعليمية بمحافظة القريات, وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تبدأ الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل بمدينة بريدة وتستمر لمدة يوم.

وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها في ثلاثة مواقع بالمنطقة.

وتبدأ الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للرجال في مركز الأجفر, فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء للرجال في مركز الناصرية, وللنساء في مركز نون الاجتماعي, وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع .

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

يأتي .

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13:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.