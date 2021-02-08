السعودية | التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 48 ثانية - 2:42 مساءً, 8 فبراير 2021 م

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.