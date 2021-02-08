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إغلاق 6 منشآت ورصد 10 مخالفات للإجراءات الاحترازية برفحاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

إغلاق 6 منشآت ورصد 10 مخالفات للإجراءات الاحترازية برفحاء

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أغلقت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أمس, 6 منشآت تجارية مخالفة.

كما أعلنت بلدية رفحاء أنه تم تحرير 10 مخالفات للإجراءات لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس ، وشملت الإغلاقات أنشطة مختلفة.

وشددت بلدية رفحاء على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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