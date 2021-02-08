فيديو.. شاهد فيضانات مفاجئة كارثية في الهند 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم وأكثر من 150 في عداد المفقودين بعد تحطم مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية في الهند؛ ما أدى إلى حدوث فيضانات قاتلة وكارثية على طول نهر ولاية أوتاراخند.

وأظهرت لقطات للكارثة انهيارًا متسارعًا للسد مما نجم عنه أطنان من الغبار والصخور، وتدفقت المياه عبر المضيق الضيق وجرفت أجزاءً من السد والمباني والأشجار والأشخاص في طريقها.

خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية

وقال رئيس وزراء الولاية، تريفندرا سينغ راوات، إن نفقًا في مشروع NTPC المائي المملوك للدولة، قد سُدَّ بسبب الحطام الناجم عن انهيار السد، مضيفًا: لقد شهدت الولاية كارثة مروعة، وتتوقع الدولة خسائر كبيرة في الأرواح البشرية والبنية التحتية.

تدخل جيش الهند

وتدخل الجيش الهندي وأعضاء من القوة الوطنية في جهود الإنقاذ، وإزالة طبقات سميكة من الطين والحطام حول مدخل ما يبدو أنه نفق، وقالوا في بيان: كان هذا حادثا مروعًا، تحطم السد وأسقط معه جزءًا من الصخور الجبلية وأُغرق مشروع الطاقة، ثم غمر الفيضان مشروع Rishiganga Power بالكامل، وهو سد أصغر لتوليد الطاقة الكهرومائية على النهر في شامولي.

وقال الوزير إنه من بين إجمالي 215 شخصًا يعملون في المصنع، فإن هناك 200 شخص في عداد المفقودين.

وأرسل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، رسالة دعم في أعقاب الكارثة، وغرد على تويتر: أراقب باستمرار الوضع المؤسف في أوتارانتشال، جميع ولايات الهند تقف إلى جانب المتضررين وندعو من أجل سلامة الجميع هناك.

