توكلنا: يمكن طباعة واستخدام بطاقة الوضع الصحي للتابعين والمكفولين

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن طباعة نسخة من بطاقة الوضع الصحي للتابعين والمكفولين، واستخدامها عند الضرورة لمن ليس لديه جهاز يحتوي على التطبيق.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أن «بطاقة الوضع الصحي للتابعين أو المكفولين تساعد على توضيح الحالة الصحية لهم عند الحاجة لذلك».

وتابع التطبيق قائلًا: إنه «عند عدم توفر جهاز يحتوي تطبيق توكلنا، يمكن الاحتفاظ بنسخة منها أو طباعتها لتمكين مسؤولي أماكن التجمع من قراءتها لمعرفة الحالة الصحية لصاحبها».

وقالت المواطنة في استفسارها، إن لديها ابنًا يبلغ من العمر 12 عامًا وتذهب به إلى العيادة، فهل تستطيع إدخاله في حسابها بالتطبيق؟.

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