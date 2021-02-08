الخلف: عودة الدفء للأجواء بالمملكة بدءًا من الأربعاء المقبل

توقع أخصائي الأحوال الجوية، معاذ الخلف، عودة الدفء الى أجواء المملكة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى مؤشرات لعدم استقرار الطقس في نهاية الأسبوع.

وقال الخلف –عبر تويتر- إنه يتوقع أن يسيطر على الأجواء ما بعد حالة «عطاء» المطرية، مرتفع جوي قاري إفريقي؛ حيث يكون هناك تراجع سريع للكتلة الباردة نهار الثلاثاء وعودة الدفء يوم الأربعاء.

وتابع الخلف قائلًا: «إن هناك مؤشرًا لظهور بوادر عدم استقرار في الاجواء، نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى وجود فرص صاعدة لكسر حدة الاستقرار خلال الـ7 أيام تزيد أو تنقص».

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