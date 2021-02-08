حساب المواطن: وجود عمالة لدى المستفيد لا يؤثر على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى إمكانية حصول من لديه عمالة على الدعم المالي المقدم من البرنامج، ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن وجود العمالة لا يؤثرعلى دعم حساب المواطن.

وأضاف أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن فيمكن استخدام حاسبة التقديري.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر «تويتر»: «اللي عنده عمال مواشي يخصمون عليه من الدعم».

وكان برنامج حساب المواطن، أوضح أن الحصول على قرض العمل الحر لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد والذي يخضع لعدة معايير.

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