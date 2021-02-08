إغلاق 3 مستودعات مخالفة في عزيزية مكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مستودعات مخالفة، ضمن نطاق البلدية، وذلك لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة وعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية والميدانية أسفرت عن ضبط المستودعات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، وتفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية والفنية، مبيناً أنه تم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد «المالكي» استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات التي تقع ضمن نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، ومتابعة الأنشطة المختلفة كافة في جميع المنشآت، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.