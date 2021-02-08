بالصور.. بلدية الخبر تخصص علامات لجلوس المتنزهين بالكورنيش للحماية من كورونا

خصصت بلدية الخبر بالمنطقة الشرقية، علامات لجلوس المتنزهين بالكورنيش، لضمان التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت بلدية الخبر –عبر تويتر- أنها خصصت مواقع لجلوس المتنزهين في الكورنيش بعلامات تتضمن مسافة آمنة، وتحقق التباعد الجسدي الآمن.

ودعت بلدية الخبر، المتنزهين كافة، إلى الالتزام بهذه العلامات حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

وكانت بلدية الخبر وبالتعاون مع الجهات الأمنية، أغلقت –في وقت سابق- كورنيش الخبر والواجهة البحرية، وذلك منعًا للتجمعات وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين واتباعًا للإجراءات الاحترازية.

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