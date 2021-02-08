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مصر تدين الهجمات الحوثية على المملكة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أدانت مصر قيام ميليشيات الحوثي بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار باتجاه أراضي المملكة العربية اليوم والتي تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

 

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربة عن استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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