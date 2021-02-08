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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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