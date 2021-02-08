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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود
متابعات الخليج 365 - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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