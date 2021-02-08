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هل تلوح في الأفق موجة قارسة البرودة؟ المسند يجيب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

هل تلوح في الأفق موجة قارسة البرودة؟ المسند يجيب

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي خلال الخمسة أيام القادمة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه خلال 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة”.

وأضاف د. عبدالله المسند “خلال 10 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ موجة قارسة البرودة”.

وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبلغ حصة الليل نحو 12:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:10 ساعة.

ونشر المسند قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، حيث سجلت طريف 5 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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