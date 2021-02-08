الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

الشورى يوافق على تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت صباح اليوم الاثنين، جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأعلن مجلس الشورى موافقته على تعديل نظام الحماية من الإيذاء ، ونظام حماية الطفل.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.



