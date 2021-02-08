فيديو.. بايدن يقاوم دموعه عند الحديث عن ابنه 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الرئيس جو بايدن إن كتاب ابنه هانتر الجديد والذي يتحدث فيه عن مشكلاته في الحياة، قد منحه الأمل في عودة ابنه صحيحًا معافى، وبالكاد تمكن من أن يغالب دموعه عند الحديث عن صراعات ابنه.

وجاء ذلك في مقابلة مع CBS News قال فيها: الصدق الذي تقدم به وتحدث من خلاله عن مشكلاته، منحنى الأمل.

وكان في ذلك يشير إلى كتاب هانتر الحديث بعنوان أشياء جميلة Beautiful Things والذي ركز فيه على صراعاته التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة حينها مع تعاطي المخدرات، والتي سُرح بسببها من البحرية الأمريكية في 2014 بعد اختبار إيجابي للكوكايين.

وقال الرئيس أيضًا إن قصة هانتر هي قصة مر بها كل أمريكي، حتى لو كانت مختلفة في تفاصيلها فإن تجربة الصراع واحدة، متابعًا: أراهن أنه لا توجد عائلة أمريكية ليس لديها شخص في الأسرة يعاني من مشكلة مخدرات أو مشكلة في إدمان الكحول.

وأضاف: نحن معجبون بقوة ابننا هنتر وشجاعته للتحدث بصراحة عن إدمانه حتى يرى الآخرون أنفسهم في رحلته ويجدون الأمل.

موعد إصدار مذكرات هانتر بايدن

ومن المقرر أن يصدر هانتر مذكراته في 6 أبريل، وكان قد كتبها في 2019، وتم الاحتفاظ بها طي الكتمان، وقد حصل على مقابل 2 مليون دولار لنشرها.

من هو هانتر جو بايدن؟

هانتر، 51 عامًا، هو أكبر أبناء الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي فقد زوجته الأولى وابنته نعومي البالغة من العمر سنة واحدة في حادث سيارة عام 1972، وابنه بو بايدن بسبب سرطان الدماغ في عام 2015.

وكان قد ظهرت تقارير عنه في صراع الانتخابات الأمريكية 2020 بين بايدن ودونالد ترامب، حيث أفادت تقارير صحيفة عن علاقته المشبوهة بجهات أجنبية مثل أوكرانيا والصين.



