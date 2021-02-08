رحالة يصل حفر الباطن قاطعًا 2100 متر للتوعية بالإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

وصل الرحالة سليم صالح الجهني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة حفر الباطن، بعدما قطع نحو 2100 كم على دراجته الهوائية قادمًا من مدينة ينبع، مرورًا بالقصيم ثم العاصمة الرياض، وصولًا إلى محافظة الأحساء ثم مدينة الدمام والجبيل.

رحلة الـ25 يومًا:

انطلق الرحالة الجهني من ينبع قبل نحو 25 يومًا، قاطعًا 2100 كيلو، ليبيت هذا اليوم في محافظة حفر الباطن لينطلق غدًا إلى منطقة القصيم ثم إلى مدينة ينبع.

وذكر الرحالة سليم الجهني أن الرحلة تأتي تحت عنوان لنأخذ التطعيم وننتهي من الجائحة، وتهدف الرحلة لتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات المعنية.

