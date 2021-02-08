وادي لجب مكان سحري في قلب الصحراء 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يوصف وادي لجب شمال شرق مدينة جازان بأنه مكان سحري في قلب الصحراء لما يتمتع به من جمال خلاب، ويتم الوصول إليه من خلال ممر على الجانب الشرقي من جبل القهر وبعد 3 كم، يتسع الممر تدريجيًا إلى 30 مترًا ليظهر الوادي بين القمتين الصخرتين العاليتين.

وعند مدخل الوادي، يتم استقبال الزائرين بمنطقة خضراء كثيفة بها مجارٍ مائية وشلالات صغيرة وبرك المياه العذبة النقية، كما تنتشر أيضًا أشجار النخيل في كل مكان.

تجربة رائعة في انتظار المغامرين

وتتميز المنطقة بالعديد من الأنشطة الرياضية التي يمكن للمغامرين التمتع بها، بما في ذلك تسلق الصخور والمشي لمسافات طويلة وصيد الأسماك، كما تنتظر الكهوف وقمم الجبال من يكتشفها، ويمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بإطلالات لا تُنسى من المناظر الطبيعية المحيطة.

ويعتقد الباحثون أن الموقع كان موطنًا لبعض السكان الأوائل لشبه الجزيرة العربية، بينما تزعم إحدى الأساطير أن رواية مجنون ليلى، الحكاية الشهيرة لشاعر بدوي من القرن السابع، جاءت من وادي لجب.

يقع الوادي على بعد حوالي 80 كم شمال شرق جازان و 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وادي جلب جوهرة في منطقة جازان

وقالت إليزابيث إيمانويل في مراجعة عن المكان على موقع تريب أدفايسور السياحي: هذا مكان سحري وخلاب، وهناك الكثير من الأنشطة الممتعة مثل تسلق الصخور الكبيرة، لكن إذا كنت لا تريد أن تكون مغامرًا، فما عليك سوى التنزه في الوادي، وسوف تندهش من الجمال الطبيعي فيه.

وقال دانكن ويلسون في مراجعة أخرى: وادي لجب هو عبارة عن واحة خضراء تتناغم مع الحياة يحتضن القرود والطيور، وكذلك فإن المياه العذبة تتلألأ وهي غنية بالأسماك، إنه باختصار جوهرة في قلب منطقة جازان.



