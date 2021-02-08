تعليم نجران يشترط تفعيل تطبيق توكلنا لدخول مقراته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - نجران

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اشترطت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تفعيل تطبيق “توكلنا” لدخول كافة المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس على منسوبيها ومنسوباتها والمراجعين.

وأكدت الإدارة على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت تشكيل نقاط الفحص، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، والحد من التجمعات، مشيرةً إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الإجراءات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.



