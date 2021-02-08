خطوات ومتطلبات إصدار وكالة إلكترونياً عبر منصة ناجز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، متطلبات وشروط وآلية إصدار وكالة إلكترونياً عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية.

وأشارت منصة ناجز إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد إصدار وكالة إلكترونياً ويتم اعتمادها مباشرة دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل، وإشعار أطراف الوكالة كافة بصدورها.

وأوضحت منصة الخدمات العدلية الإلكترونية، أن إصدار وكالة إلكترونيا تتطلب استيفاء بعض الشروط تتمثل في أن يكون للمستفيد وكالة سابقة، وأن يكون عدد الموكلين واحدًا فقط.

وأشارت ناجز، إلى أن الوكالة إلكترونية بالكامل لا تتطلب زيارة محكمة، كما أوضحت أن مدة الوكالة الصادرة إلكترونيًا لا تتجاوز سنة.

خطوات إصدار وكالة

وحددت منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، أن خطوات التقديم على الخدمة تتمثل في تنفيذ الخطوات التالية:

– الدخول لخدمة إصدار وكالة إلكترونياً.

– تحديد نوع الوكالة المطلوبة وإضافة بيانات الوكيل كاملة.

– تحديد بنود الوكالة.

– وتاريخ انتهاء الوكالة.

– بعد إدخال رقم التحقق المرسل إلى الجوال وتقديم الطلب.

– يتم إصدار الوكالة إلكترونيا والعمل بموجبها مباشرة.

