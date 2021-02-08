شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على تعديل نظامي «الحماية من الإيذاء» و«حماية الطفل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ17 للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.