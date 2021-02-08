شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حالات يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضًا ماليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حقوق مستهلك الكهرباء من مقدم الخدمة، مشيرة إلى الحالات التي يستحق فيها المستهلك تعويضًا ماليًا.

وتضمنت هذه الحالات : " عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد، أو عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل، عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة".

كما تضمنت : " عدم إعادة الكهرباء بعد السداد 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق الريفية، أو تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة كل انقطاع يزيز عن 4 ساعات".