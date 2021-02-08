شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة في واقعة اختفاء شاب داخل مركز تسوق بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن والد الفتى الذي اختفى في ظروف غامضة داخل مركز تسوق بالرياض آخر تطورات الواقعة.

وأكد أن الجهات الأمنية تمكنت من العثور على نجله "مجاهد"، مقدماً الشكر لكافة الفرق التي شاركت في البحث عن نجله.

يذكر أن الشاب سوري الجنسية ويبلغ من العمر 14 عاما، وفُقِد منذ 10 أيام بعد خروجه مع أفراد أسرته للتسوق داخل مركز تسوق بالرياض.

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