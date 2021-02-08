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أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط تطبيق "توكلنا" لدخول مقراتها

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول مقرات الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس والوقاية منه.

وشدد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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