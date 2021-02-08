شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف الدعم من العلاوة السنوية للعام الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن موقف الدعم من العلاوة السنوية للعام الجاري، مشدداً على أن يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقاً.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات .

وأضاف برنامج حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة.