شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح مدى جواز قتل مريض ميؤوس من حالته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المُقارن الدكتور سعد السبر، مدى جواز قتـل مريض ميئوس من حالته؛ لإنهاء معاناته مع الألم والعذاب.

وقال السبر في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": إن قـتل النفس لا يجوز فهو كبيرة من الكبائر وأعظم ما يُحاسب عليه المسلم مع الصلاة.

وأشار إلى أن المرض كفارة وعلى المريض الصبر والاحتساب وليس التخلص من حياته، مؤكدًا أن قتـل المريض أيضاً لا يمكن اعتباره رحمة لكنه كبيرة.

وتابع : وقال الله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ".