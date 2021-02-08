شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خطوات إخفاء الصورة الشخصية للنساء في "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المهتم بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح، عن خطوات إخفاء الصورة الشخصية للنساء داخل تطبيق توكلنا.

وقال فيصل صالح، إنه يتم إلغاء الصورة الشخصية للنساء في تطبيق توكلنا عبر الدخول للتطبيق، ثم اختيار " حسابي "، ثم إلغاء تفعيل خيار " إظهار الصورة الشخصية ".

الجدير بالذكر أن تطبيق " توكلنا " لإصدار التصاريح المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصبح إلزاميا للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات.