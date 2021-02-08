حساب المواطن: يجب إضافة العلاوة السنوية إلى بيانات الراتب

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن العلاوة السنوية وإضافتها إلى بيانات الراتب المسجل مسبقًا، ،مشيرًا إلى أن قيمة الدعم تخضع لمعايير عدة منها دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنه «يتم إضافة العلاوة السنوية الى الراتب المسجل مسبقاً؛ حيث يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات».

وأشار البرنامج إلى أنه «يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa

وقال المواطن في استفساره، هل عدم إضافة العلاوة السنوية لعام2021 للراتب يمنع نزول حساب المواطن؟.

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