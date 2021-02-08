الصحة: يشترط أن تكون جرعة لقاح كورونا الثانية من نفس الشركة المنتجة

أوضحت وزارة لصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا لابد أن تكون من نفس الشركة المنتجة للجرعة الأولى.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «عند تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا، فإنه ينبغي أن تكون الجرعة الثانية من نفس الشركة المنتجة».

وقال المواطن في استفساره، إنه أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا من نوع فايزر، فهل يتم إعطاؤه من نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه إذا كانت الحالة المؤكدة الإصابة بكورونا يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون ارتفاع بالحرارة «دون استخدام خافض الحرارة», وجود تحسن بالأعراض التنفسية «سعال، ضيق تنفس».

أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض، يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

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