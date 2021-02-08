توكلنا: الصورة الشخصية بالتطبيق لا يراها أي شخص آخر

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن الصورة الشخصية بالتطبيق لا تظهر لأي شخص آخر، سوى صاحب الحساب وولي أمره فقط.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لمن لديه حساب في توكلنا، الصورة الشخصية تظهر له ولولي امره فقط، ولا تظهر لأي فرد أو جهة أخرى».

من جهة أخرى، أوضح التطبيق، أن استخدام «توكلنا» يتطلب توفر اتصال إنترنت للاستفادة من خدماته، مع العلم أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي.

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