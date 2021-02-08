المرور: عدم وجود تفويض للمركبة لا يترتب عليه مخالفة

أوضح المرور السعودي، أن عدم وجود تفويض للمركبة عند استخدامها من قبل شخص آخر غير مالكها، لا يترتب عليه مخالفة، مشيرًا إلى أن التفويض يحدد المسؤول عن المركبة عند وقوع المخالفة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يترتب على عدم وجود تفويض مخالفة، وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة».

وقال المواطن في استفساره، هل يجوز إعطاء سيارتي لصديقي لاستخدامها لمدة يومين أم هناك تفويض يجب عمله؟.

من جهة أخرى، أوضح المرور، أن وجود بطاقة هوية صالحة شرط أساسي لإتمام تجديد رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة إلكترونيًا عبر بوابة «أبشر».

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