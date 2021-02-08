الحصيني: أمطار وسيول على 4 مناطق خلال الـ48 ساعة القادمة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي، تجثم على مناطق المملكة، بينما تنحصر الحالة المطرية «عطاء» جنوب غرب المملكة واليمن.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع خلال الـ48 ساعة القادمة «من اليوم الاثنين إلى الثلاثاء» هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، وسيول، على أجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان ونجران.

وقال الحصيني، إن الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي تجثم على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن أقل درجة حرارة «الساعة السادسة صباح الاثنين» كانت في سبت العلايا «2» وأعلى درجة حرارة كانت في جازان «23».

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