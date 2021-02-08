الجوازات: رسوم تجديد هوية مقيم 500 ريال وغرامة بعد 3 أيام من انتهائها

حددت هيئة الجوازات السعودية رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن ٥٠٠ ريال في السنة، وفي حالة تأخير تجديدها بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها يتم فرض غرامة.

وقالت الجوازات السعودية في حسابها على «تويتر»، ردًا على استفسار زوجة أجنبية لمواطن: «أهلا بك، رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن ٥٠٠ ريال في السنة علمًا أنه تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها. سعدنا بتواصلك».

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن: يجب إضافة العلاوة السنوية إلى بيانات الراتب