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الجوازات: رسوم تجديد هوية مقيم 500 ريال وغرامة بعد 3 أيام من انتهائها

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسار زوجة أجنبية لمواطن..

حددت هيئة الجوازات رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن ٥٠٠ ريال في السنة، وفي حالة تأخير تجديدها بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها يتم فرض غرامة.

وقالت الجوازات السعودية في حسابها على «تويتر»، ردًا على استفسار زوجة أجنبية لمواطن: «أهلا بك، رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن ٥٠٠ ريال في السنة علمًا أنه تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها. سعدنا بتواصلك». 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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