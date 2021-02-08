السعودية اليوم / رئيس بلدية القريات يتفقد عدداً من المنشآت ويشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا



القريات 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري عدداً من المنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس

وأكد المهندس الشمري أن الجولة الرقابية تأتي استمراراً لجهود البلدية في المتابعة الرقابية، والتأكد من تطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية والوقائية، وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، منوهاً بأن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم، والتطهير المستمر، وتوفير التهوية المناسبة، علاوةً على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وفق الاشتراطات المعمول بها نظاماً، مشيراً إلى أن الأعمال الرقابية مستمرة في كل بلديات المنطقة.

وشدد المهندس الشمري خلال الجولة على ضرورة التزام الجميع بهذه البروتوكولات والتعليمات الصادرة مؤخراً، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، حفاظاً على الصحة العامة والالتزام التام بالشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الوقائية.

يذكر أن الجولة الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 منشآت وضبط 8 مخالفات للإجراءات والتدابير الوقائية من من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19.

// انتهى //

10:13ت م

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القريات 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واستفقد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري عدداً من المنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، بحضور مراقبي البلدية.وأكد المهندس الشمري أن الجولة الرقابية تأتي استمراراً لجهود البلدية في المتابعة الرقابية، والتأكد من تطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية والوقائية، وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، منوهاً بأن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم، والتطهير المستمر، وتوفير التهوية المناسبة، علاوةً على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وفق الاشتراطات المعمول بها نظاماً، مشيراً إلى أن الأعمال الرقابية مستمرة في كل بلديات المنطقة.وشدد المهندس الشمري خلال الجولة على ضرورة التزام الجميع بهذه البروتوكولات والتعليمات الصادرة مؤخراً، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، حفاظاً على الصحة العامة والالتزام التام بالشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الوقائية.يذكر أن الجولة الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 منشآت وضبط 8 مخالفات للإجراءات والتدابير الوقائية من من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19.// انتهى //10:13ت م0024

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