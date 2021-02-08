السعودية اليوم / تسجيل 37 وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1740 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 725.610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.389 حالة وفاة .

// انتهى //

09:54ت م

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بروكسل 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1740 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و37 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 725.610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.389 حالة وفاة .// انتهى //09:54ت م0023

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