السعودية اليوم / أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط تطبيق "توكلنا" لدخول مقراتها



عرعر 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول مقرات الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس

وشدد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.

// انتهى //

09:47ت م

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عرعر 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول مقرات الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.وشدد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.// انتهى //09:47ت م0022

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