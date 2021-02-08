

تبوك 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

استقبلت غرفة عمليات فرع الهيئة أكثر من 126040 مكالمة بإجمالي منها 21666 بلاغاً إسعافياً، أنشأ منها 5643 بلاغاً لحالات الحوادث فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية 16023.

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة تبوك محمد العنزي أنه تم التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة حيث يتم مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة, مشيرًا إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية تم تغطيتها من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي أقامتها إدارة التدريب بفرع الهيئة خلال العام الماضي أكثر 125 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 2570 بالإضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة عن بعد والبالغ عددهم أكثر من 29600 مستفيد ومستفيدة.

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات الفرع على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني".

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09:05ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 126040 مكالمة تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر بتبوك في "2020م" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.