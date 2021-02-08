السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية على منطقة نجران



نجران 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

08:41ت م

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