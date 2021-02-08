السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يلتقي وزير الخارجية الكويتي



القاهرة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، معالي وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس في مدينة القاهرة.

وتم خلال الاجتماع تناول الجهود الداعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة، من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون، وفقاً لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس - حفظهم الله و رعاهم - والتي توجت بإعلان العلا، لكل ما فيه تعزيز البيت الخليجي لتحقيق الرخاء و الأمن والاستقرار لدول المجلس و شعوبه.

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