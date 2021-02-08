السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة



واشنطن 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق من استمرار هجمات الحوثيين تجاه المملكة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي أمس الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل المملكة، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني.

وقال برايس: نحث الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث لتحقيق السلام.

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